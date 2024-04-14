"إيسنا": مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الاثنين

تاريخ النشر:14.04.2024 | 09:35 GMT | أخبار العالم
ألغى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران جميع الرحلات الجوية المقررة حتى صباح الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".
يتبع..
أعلنت إيران مساء يوم السبت بدء هجومها ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق".
أعاد حساب المرشد الإيراني علي خامنئي مساء اليوم السبت، نشر تغريدة توعد فيها بمعاقبة إسرائيل، تزامنا مع إطلاق عشرات الطائرات المسيرة من الأراضي الإيراني نحو إسرائيل.
شهدت الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت فجر اليوم الأحد، مسيرات سيارة تجوب الطرقات، وسط اجواء احتفالية بالرد الايراني على إسرائيل.
نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر في الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد تأكيدها بأن تل أبيب سترد على هجوم طهران بالمسيرات والصواريخ نحو إسرائيل.
أعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية
شددت حركة "حماس" في بيان لها اليوم السبت على أن ما يقوم به المستوطنون ضد الفلسطينيين تحت حماية الجيش الإسرائيلي هي "جرائم حرب موصوفة".
أظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لحظات سقوط صواريخ أطلقها الحرس الثوري الإيراني تجاه أهداف في أنحاء متفرقة من إسرائيل.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز.
قال مصدر أمني مصري لوكالة "القاهرة 24" فجر اليوم الأحد، إن الدفاعات الجوية المصرية رفعت حالة الاستنفار في صفوفها إلى أقصى درجة، وتم تشكيل خلية أزمة لمتابعة الوضع في المنطقة.
علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يوم السبت، على الهجوم الذي شنته إيران ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ والمسيّرات، ردا على استهداف مستشاريها وقتصليتا في دمشق.
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيران بالقرصنة بعد الاستيلاء على سفينة مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز، وطالب العالم بتصنيف الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا.
نشرت وكالة الأنباء الإيرانية فجر اليوم الأحد، تقريرا رصدت فيه الأهداف التي استهدفتها صواريخ الحرس الثوري الإيراني في إسرائيل، ردا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا صباح اليوم السبت أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إجلاء 98 من أصل 160 شخصا محاصرا في عربات تلفريك بعد حادث تحطم تلفريك وقع أمس الجمعة.
تمثل الكلى عضوا حيويا للبقاء على قيد الحياة، باعتبارها العضو المسؤول عن تنقية وتصفية الدم من السموم، فضلا عن دورها في التحكم في ضغط الدم والحفاظ على صحة العظام.
أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة عبر أجواء سوريا والأردن.
أعلن مصدر في القوات المسلحة الايرانية أن طهران تراقب عن كثب تحركات الأردن، وأنه إذا تعاون (الأردن) مع إسرائيل، فسيكون هدف إيران القادم.
تجاوزت أسعار الذهب حاجز 2400 دولار للأوقية مسجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الجمعة، وتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على خلفية التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط.
أكد الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت أن إيران أطلقت طائرات بدون طيار من أراضيها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية فجر اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي نفذت عشرات الاعتراضات لصواريخ ومسيرات إيرانية فوق مناطق واسعة في أنحاء متفرقة من إسرائيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي "إحباط" الهجوم الذي شنته إيران واعتراض "99 بالمئة" من الطائرات المسيرة والصواريخ التي تم إطلاقها.
أكد أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس المصرية محمد عبود، أن إيران نجحت في شن حرب نفسية على تل أبيب ونشرت الذعر بين الإسرائيليين خلال الأيام القليلة الماضية.
دانت القوى الغربية والعربية الضربات الإيرانية لإسرائيل، محذرة من أن الهجوم يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.
أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني اليوم السبت، إغلاق الأجواء الأردنية أمام حركة الطائرات بشكل كامل، بسبب تصاعد المخاطر في المنطقة وحفاظا على سلامة وأمن الطيران المدني.
أكد وزير الدفاع الإيراني محمد رضا قرائي أشتياني أن أي دولة تفتح أجواءها أو أراضيها أمام إسرائيل لضرب إيران، ستلقى الرد الحاسم من بلاده.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أن جميع أهداف الهجوم على إسرائيل كانت عسكرية وتم ضربها بنجاح.
أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ووسائل التواصل الاجتماعي سقوط صواريخ باليستية إيرانية على أهداف في النقب، ووفقا للمعلومات الأولية أصابت الصواريخ القاعدة الجوية الإسرائيلية.
نقلت القناة 14 العبرية نقلا عن مصدر سياسي قوله إن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الكبير سيكون "قريبا جدا".
أظهرت مقاطع فيديو متداولة "صواريخ أطلقت من إيران تحلق في سماء العراق بسرعة كبيرة تجاه إسرائيل"، ضمن ردها على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق.
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد أن تكلفة اعتراض الهجوم الإيراني الليلة الماضية تقترب من مليار دولار.
صرحت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة فجر اليوم الأحد، بأنه يمكن اعتبار الهجوم على إسرائيل منتهيا، مشددة على أنه إذا ارتكبت تل أبيب خطأ آخر فإن رد طهران سيكون أعنف.
أظهرت لقطات مصورة من القدس فجر اليوم الأحد، لحظة اعتراض صواريخ ومسيرات أطلقها الحرس الثوري الإيراني نحو أهداف عسكرية في داخل إسرائيل.
أفادت مراسلتنا فجر اليوم الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، تزامنا مع هجوم إيراني بطائرات مسيرة انطلق نحو إسرائيل.
نشرت قنوات إخبارية على مواقع التواصل الإجتماعي لقطات قالت إنها من محافظة ميسان العراقية الواقعة شرق البلاد على الحدود الإيرانية، تظهر عبور طائرات مسيرة انتحارية متجهة إلى إسرائيل.
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت تسليم ردها على المقترح الذي تم عرضه يوم الإثنين الماضي ألى الوسطاء المصريين والقطريين، مؤكدة تمسكها بمطالبها ومطالب الشعب.
نفت الحكومة المصرية الأنباء التي ترددت حول "إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ اليوم الأحد".
رجح المحلل السياسي والإعلامي اللبناني علي عز الدين أن تنضم جبهات المقاومة الحليفة لإيران في المنطقة إلى طهران في الرد على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران هجوما جويا بالمسيرات نحو إسرائيل.
أفاد مراسلنا في الأردن فجر اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات ضخمة ناجمة عن تنفيذ اعتراضات في سماء العاصمة عمان، لأهداف جوية متجة نحو إسرائيل.
أفادت مراسلتنا فجر اليوم الأحد، بدوي صافرات الإنذار بعدة مناطق في جنوب ووسط إسرائيل.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت العثور على جثة الفتى بنيامين اخيمئير البالغ من العمر 14 عاما.
أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أن موجة الهجمات الإيرانية على إسرائيل تراجعت مشيرة إلى أنها استمرت حوالي خمس ساعات.
أقر قائد قوات كييف ألكسندر سيرسكي بتدهور الوضع على الجبهة الشرقية "بشكل كبير في الأيام الأخيرة"، مشيرا إلى تقدم الجيش الروسي باتجاه مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك.
قال محمد عباس ناجي الباحث والمحلل السياسي المختص بالشأن الإيراني بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن إيران تواجه خيارات صعبة بالرد على قصف إسرائيل قنصليتها في دمشق.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف شنّ هجمات مضادة، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
صرح رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني هيثم مستو بأن حركة الطيران في الأردن تأثرت نتيجة التشويش الذي طال نظام الملاحة العالمي GPS واستخدمت الطائرات أنظمة بديلة له.
أشار جون ألين، أحد كبار الجنرالات الأمريكيين سابقا، إلى الفقرة الثانية من الدستور الأمريكي وعلاقتها بالرد الأمريكي على أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل إثر استهدافها قنصليتها في دمشق.
أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الاستعداد للتعامل مع جميع السيناريوهات مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ الخطوات اللازمة بالتعاون مع الحلفاء لحماية مواطنيها.
حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فجر اليوم السبت، من حرب عالمية جديدة على خلفية التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وتصاعد حدة التهديدات بين إيران وإسرائيل.
كشف تقرير نشرته صحيفة "مترو" البريطانية بالتزامن مع مرور 112 عاما على حادثة غرق سفينة تيتانيك، أن وهما بصريا ناجما عن الطقس ربما قد لعب دورا حيويا في حدوث هذه المأساة .
أعلنت الخدمة الصحافية للبيت الأبيض مساء اليوم السبت، أن الرئيس جو بايدن اختصر عطلته الأسبوعية وعاد إلى واشنطن للتشاور مع فريق الأمن القومي بشأن مخاوف من ضربة إيرانية لإسرائيل.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن الهجوم الإيراني مستمر وأن المقاتلات الإسرائيلية ما تزال في الأجواء، واصفا الهجوم الإيراني بـ"التصعيد الخطير".
دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لتوجيه ضربة ساحقة وفورية لإيران، على خلفية هجومها الجوي الليلة الماضية على إسرائيل.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ساعدت إسرائيل في إسقاط كل المسيّرات الإيرانية "تقريبا" مؤكدا على دعم بلاده الثابت لتل أبيب.
وصلت أكثر من 100 طائرة مسيرة إيرانية إلى سماء الأردن متجهة نحو إسرائيل، وذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني بدء هجوم بالمسيرات والصواريخ على أهداف في إسرائيل.
أكد رئيس الأركان الإيراني محمد باقري أن الهجوم الإيراني على إسرائيل الليلة الماضية أدى إلى تدمير موقعين عسكريين مهمين، وحذر تل أبيب من الرد على هجوم أمس.
أعلن العراق ولبنان والأردن وإسرائيل إعادة فتح مجالاتهم الجوية بعد ساعات من الإغلاق على خلفية الضربة الإيرانية لإسرائيل.
أعلن الحرس الثوري الإيراني مساء اليوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لأي هجوم إيراني، داعيا الإسرائيليين إلى المحافظة على أعصابهم.
أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر.
أعربت وزارة الخارجية السعودية فجر اليوم الأحد عن بالغ قلقها جراء تطورات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وخطورة انعكاساته، داعية الأطراف إلى ضبط النفس.
نقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصادر أن "دول الخليج تحث الولايات المتحدة على عدم استخدام القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها لشن ضربات ردا على أي هجوم إيراني محتمل على إسرائيل".
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن بلاده لن تسمح لأي كان بتعريض أمنها وسلامة شعبها لأي خطر، وسيتم اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها.
أظهر مقطع فيديو لحظة استيلاء الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، على سفينة بريطانية برتغالية في مضيق هرمز.
فوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرار الرد على الهجوم الإيراني.
أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، مقتل 5 أشخاص ووقوع عدد من الجرحى بهجوم مسلح رجحت أنه "إرهابي" على مركز تجاري في سيدني.
أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر إطلاق الموجة الأولى من الصواريخ الباليستية الإيرانية على أهداف في عمق إسرائيل.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر منصة "إكس" اليوم الأحد "اعتراض الصواريخ الإيرانية"، مشددا على تمسّك تل أبيب بالانتصار.
أكدت الشرطة الأسترالية تلقيها بلاغات تفيد بأن "أشخاصا عدة" تعرضوا للطعن في مركز تجاري مكتظ في سيدني.
أكدت النائبة المصرية هالة أبو السعد ضرورة وجود خطة حكومية لمواجهة تفشي داء الكلب ومنع انتشاره بعد إعلان "الصحة العالمية" تفشي الداء في إحدى دول جنوب شرق آسيا.
لقي شخص مصرعه وأصيب سبعة آخرون جراء اصطدام عربة تلفريك بعمود في جنوب تركيا، ما أدى إلى سقوط ركاب على سفح جبل اليوم الجمعة.
يواصل الجيش الإسرائيلي تصعيده في الضفة الغربية ويكثف عمليات الاقتحام والاعتقالات تزامنا مع هجمات عنيفة يشنها المستوطنون على ممتلكات الفلسطينيين.
تحدث العقيد المتقاعد بالقوات الجوية الأمريكية الجنرال سيدريك لايتون عن تداعيات هجوم إيراني متوقع على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق وانعكاسات ذلك على المنطقة بشكل عام.
بدأت السلطات الإسرائيلية بإخلاء المجمعات التجارية في كافة المدن الإسرائيلية وأمرت بفتح الملاجئ وإغلاق جميع الشواطئ تحسبا لهجوم إيراني مرتقب على إسرائيل الليلة.
أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد أن والدي الرجل الذي قتل 6 أشخاص في مركز تسوق بسيدني، قدما تعازيهما لضحايا ابنهما وأسرهم.
هناك خطوات يمكننا اتخاذها لمحاولة الحفاظ على صحة أدمغتنا قدر الإمكان، ويعد النظام الغذائي الصحي والمتوازن أحد أهم الطرق الموصى بها.
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وجود اتصالات دولية حول النازحين وأنه "لا يمكن لأي لبناني الربح على أنقاض اللبناني الآخر".
أصدرت الحكومة المصرية بيانا للعودة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي مرة أخرى بعد توقف دام 7 سنوات، حيث ألغي العمل به عام 2016.
أعلن سلاح الجو الأردني مساء السبت، جاهزية قواته لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات تخترق الأجواء الأردنية، وذلك بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة نحو إسرائيل.
أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأنه "إذا ردت إسرائيل بعد انتهاء العملية العقابية المستمرة، فإن العقوبة القادمة ستكون فورية وأكثر شدة".
أعلن "حزب الله" اللبناني فجر اليوم الأحد، عن قصف مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات الصواريخ.
أفاد مسؤولون إسرائيليون يأن "إطلاق الطائرات بدون طيار نحو إسرائيل ضمن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق، ليس من إيران فحسب، بل من دول أخرى أيضا".
وصل التوتر في منطقة الشرق الأوسط إلى عنق الزجاجة مع زخم تصريحات السياسيين والعسكريين حول ترقب الرد الإيراني على إسرائيل، بعد استهداف قنصلية طهران في دمشق ومقتل عسكريين إيرانيين.
كشفت تقارير إعلامية غربية بأن عدد الفارين من الخدمة العسكرية في أوكرانيا يتزايد مع تدهور وتردي "آفاق العمليات القتالية".
أعلنت شركات طيران "لوفتهانزا" و"أوستريان إيرلاينز" و"كوانتاس" عن تعديل مسارات رحلاتها تفاديا للمرور في المجال الجوي الإيراني وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط.
أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام أسترالية قيام مواطن روسي بالتصدي بشجاعة منقطعة النظير لشخص نفذ هجوما بالسلاح الأبيض على مركز تجاري في مدينة سيدني.
أعلنت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، أن حركة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية أطلقت عدة طائرات مسيرة انتحارية على أهداف في إسرائيل.
أشار الإعلام العبري إلى اكتمال الاستعدادات والتجهيزات من جانب الجيش الإسرائيلي لإمكانية رد إيران على اغتيال مسؤولين في الحرس الثوري بهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.
اعتقلت الشرطة رجلا رشق سائلا كيميائيا حارقا على امرأة وفتاة قاصر في مدينة شولكوفو بضواحي موسكو، مما أدى لإصابتهما بحروق متفاوتة نقلتا على إثرها إلى المستشفى.
أكد مصدر في قيادة شرطة دمشق لمراسل وكالة "سانا" أن صوت الانفجار الذي سمع في منطقة المزة بدمشق ناجم عن انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى.
أفادت وسائل إعلام عبرية نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الإسرائيلية أن القوات الأمريكية والبريطانية اعترضت أكثر من 100 طائرة إيرانية مسيرة خارج إسرائيل.
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران.
يجب على الأميركيين التصويت للمرشح الذي يفهم العالم الذي نعيش فيه. هيو هيويت – فوكس نيوز
قال مسؤولان أمريكيان لشبكة CBS الأمريكية إنه من المتوقع وقوع هجوم إيراني كبير ضد إسرائيل اليوم الجمعة، ربما يشمل أكثر من 100 طائرة مسيرة وعشرات الصواريخ ضد أهداف عسكرية إسرائيلية.
توفي نجم كرة القدم الأمريكي السابق أو جي سيمبسون أحد أشهر الرياضيين المثيرين للجدل عبر التاريخ، عن عمر ناهز 76 عاما.
نشر الجيش الإسرائيلي لقطات لعودة طائرات "إف 35 أدير" المقاتلة إلى قاعدة نيفاتيم الجوية بعد انتهاء مهمة الدفاع الجوي، إثر الهجوم الإيراني الليلة الماضية.
أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات متتالية في أجواء القدس مع إطلاق صفارات الإنذار في المدينة.
أفاد تقرير أولي بأن طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" عادت إلى الإمارات بعد أن كانت في طريقها إلى تل أبيب في إسرائيل، مساء اليوم السبت.
أثارت واقعة الاعتداء المتبادل بين المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد وأحد الحاضرين في المدرجات الجدل، عقب خسارة فريقه في كلاسيكو الهلال بنتيجة 1-4 في نهائي كأس السوبر السعودي.
ذكر الخبير الاقتصادي وليد عادل أن سعر الدولار قد يتأثر بعدة عوامل، أهمها الوضع الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الأمريكي، وسياسات الاحتياطي الفيدرالي، والتطورات الجيوسياسية العالمية
أكدت الخارجية الإيرانية أن الهجوم على إسرائيل جاء في إطار ميثاق الأمم المتحدة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية ومقتل مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا.
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