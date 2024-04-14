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"إيسنا": مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الاثنين

"إيسنا": مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الاثنين

أخبار العالم

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ألغى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران جميع الرحلات الجوية المقررة حتى صباح الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

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