"إيسنا": مطار الخميني في طهران يلغي جميع الرحلات الجوية حتى صباح الاثنين

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ألغى مطار الإمام الخميني الدولي في طهران جميع الرحلات الجوية المقررة حتى صباح الاثنين، وفقا لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

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يتبع..