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الجيش الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من العودة إلى شمالي قطاع غزة

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الجيش الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين من العودة إلى شمالي قطاع غزة
Globallookpress
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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن "الشائعات عن سماح قوات جيش الدفاع بعودة الفلسطينيين إلى منطقة شمال قطاع غزة كاذبة، وعارية عن الصحة".

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"سرايا القدس" تعرض مشاهد من تجهيز وإطلاق الرشقات الصاروخية شمال قطاع غزة

وأكد في فيديو على "تلغرام": "جيش الدفاع لا يسمح بعودة السكان لا عن طريق صلاح الدين ولا عن طريق شارع الرشيد (البحر)".

وأضاف: "من أجل سلامتكم لا تقتربوا من القوات العاملة هناك. منطقة شمال القطاع لا تزال منطقة حرب ولن نسمح بالعودة إليها".

يشار إلى أن شمال قطاع غزة لا يزال منطقة عمليات عسكرية ومواجهات مع الفصائل الفلسطينية، وقبل أيام عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد لتجهيز وإطلاق الصواريخ في المنطقة.

كما أبلغت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا باور قبل يومين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بأن المجاعة بدأت فعلا في مناطق شمال غزة بعد نحو 6 أشهر من الحرب الإسرائيلية.

المصدر: RT

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