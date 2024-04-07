"سرايا القدس" تعرض مشاهد من تجهيز وإطلاق الرشقات الصاروخية شمال قطاع غزة

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد لتجهيز وإطلاق الرشقات الصاروخية من قلب محاور التقدم في شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد قيام عدد من مقاتلي "سرايا القدس" وهم يقومون بتجهيز وتربيض وإطلاق الرشقات الصاروخية من قلب محاور التقدم في شمال قطاع غزة.

وذكر أحد مقاتلي "سرايا القدس" في مقطع الفيديو: "ضمن معركة طوفان الأقصى القوة الصاروخية، استهداف مدينة أسدود وعسقلان ونتيف هعتسرا وسديروت المحتلة".

هذا وحذر الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة، في وقت سابق، من المساس بالقدس والأقصى، مؤكدا أن "أي تحرك بشأن ذلك سيشعل المنطقة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد، مقتل 4 جنود في صفوفه أثناء معارك بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما كشف وزير الدفاع يوآف غالانت عن الخطط الأولية لانسحاب القوات من خان يونس.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يواصل قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 184 على التوالي، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا.

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المصدر: RT