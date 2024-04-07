صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 33175 شخصا والجرحى إلى 75886.

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وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 38 شهيدا و 71 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأشارت إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 33175 شهيدا و 75886 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع لليوم 184 على التوالي، رغم قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق.

المصدر: RT