دوافع منفذ هجوم سيدني لم تتضح بعد وعائلته تقدم التعازي لذوي الضحايا

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم الأحد أن والدي الرجل الذي قتل 6 أشخاص في مركز تسوق بسيدني، قدما تعازيهما لضحايا ابنهما وأسرهم.

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وأوضح روجر لوي، مساعد مفوض شرطة كوينزلاند، أن والدي الرجل بعثا أيضا برسالة "دعم" للضابطة التي أطلق النار عليه وأردته قتيلا، "يعبران عن قلقهما بشأن سلامتها".

وأمس السبت، قتل 6 أشخاص وجرح 8 آخرون في حادث طعن بمركز ويستفيلد بونداي جانكشن للتسوق، في مدينة سيدني الأسترالية.

وأطلقت ضابطة في الشرطة الأسترالية النار على المشتبه به وأردته قتيلا. وقالت الشرطة إن 4 سيدات ورجلا لقوا حتفهم في مكان الحادث، بينما توفيت امرأة لاحقا في المستشفى متأثرة بجراحها.

ويتلقى 8 أشخاص العلاج من إصاباتهم في مستشفيات متفرقة في سيدني، بما في ذلك طفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر، خضع لعملية جراحية إثر الحادث.

وقالت السلطات الأسترالية إن المشتبه به رجل يبلغ من العمر 40 عاما، لكنها لم تحدد هويته بعد، وأضافت أنه "من السابق لأوانه التكهن بدوافعه".

المصدر: أ ف ب