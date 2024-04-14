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لحظة بلحظة.. إيران تقصف إسرائيل بالمسيرات الانتحارية والصواريخ

المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يفوض نتنياهو وغالانت وغانتس باتخاذ قرار الرد على هجوم إيران

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المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل يفوض نتنياهو وغالانت وغانتس باتخاذ قرار الرد على هجوم إيران
AP
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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فوض المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس باتخاذ قرار الرد على الهجوم الإيراني.

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جاء ذلك في ختام اجتماع عقده تحت الأرض في قاعدة كيريا في تل أبيب.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن مجلس إدارة الحرب الوزاري سيجتمع غدا لإجراء مزيد من المناقشات حول إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت، أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي أن إيران أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيرة، بينها صواريخ باليستية ومجنحة.

المصدر: RT

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