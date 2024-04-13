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الدفاع الروسية: إصابة ثلاثة جنود سوريين بنيران جماعات ارهابية

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الدفاع الروسية: إصابة ثلاثة جنود سوريين بنيران جماعات ارهابية
Legion-Media
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في الجمهورية العربية السورية اللواء يوري بوبوف أن ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بنيران ارهابيين في منطقة العريم

وجاء في تقرير نشره المركز "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل قصف لمواقع القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، نفذته "جبهة النصرة في محافظة اللاذقية".

وأضاف أنه نتيجة لإطلاق النار، أصيب ثلاثة جنود سوريين في مواقع القوات الحكومية السورية.

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وبحسب الجنرال فإن طيران ما يسمى بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة يواصل خلق أوضاع خطيرة في سماء سوريا، ويحلق بشكل ينتهك بروتوكولات عدم التصادم وانتهاك المجال الجوي للجمهورية العربية.

المصدر: تاس

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