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الجيش الإسرائيلي يعلن بدء الهجوم الإيراني على إسرائيل

"كان" عن مسؤولين إسرائيليين: من المتوقع أن تكون أهداف الهجوم الإيراني أهدافا غير مدنية

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Gettyimages.ru
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كشف مسؤولون إسرائيليون أن الأهداف المتوقع أن تضربها إيران، ستكون أهدافا غير مدنية، وفق ما ذكرت هئية البث الإسرائيلية "كان".

ونقلت "كان" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "بحسب المعلومات الواردة والتقييمات الاستخباراتية، من المتوقع أن تكون أهداف الهجوم الإيراني أهدافا غير مدنية".

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ويأتي ذلك وسط استنفار كبير في الأوساط الإسرائيلية، حيث بدأت السلطات بإخلاء المجمعات التجارية في كافة المدن الإسرائيلية وأمرت بفتح الملاجئ وإغلاق جميع الشواطئ تحسبا لهجوم إيراني مرتقب على إسرائيل الليلة.

كما أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت في تعليمات جديدة موجهة للجبهة الداخلية، إلغاء جميع الأنشطة التدريسية في إسرائيل منذ الليلة وحتى إشعار آخر.

المصدر: "كان" + RT

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