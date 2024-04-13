إسرائيل تبدأ إخلاء المجمعات التجارية وتأمر بفتح الملاجئ تحسبا لهجوم إيراني وشيك الليلة

بدأت السلطات الإسرائيلية بإخلاء المجمعات التجارية في كافة المدن الإسرائيلية وأمرت بفتح الملاجئ وإغلاق جميع الشواطئ تحسبا لهجوم إيراني مرتقب على إسرائيل الليلة.

كما تم إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة.

وأصدرت الجبهة الداخلية في إسرائيل توجيهات بفتح الملاجئ "نظراً للوضع الأمني"، وطالبت الإسرائيليين باتباع التعليمات عند إطلاق صافرات الإنذار والتوجه إلى الملاجئ والمناطق المحمية.

يتبع..