مظاهرة حاشدة في العاصمة النيجرية ضد تواجد القوات الأمريكية في البلاد

خرج الآلاف من النيجريين االيوم السبت في مظاهرة بالعاصمة نيامي، احتجاجا على التواجد العسكري الأمريكي في بلادهم.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى النزول إلى الشوارع للمطالبة برحيل القوات الأمريكية من البلاد.

Je soutiens le peuple nigérien contre la base américaine au Niger 🇳🇪 👏👏👏🙏🙏❤️❤️ pic.twitter.com/eOdu61A2SR — Said_malien🇲🇱❤️💪 (@Said_leMalien) April 13, 2024

ورددت الحشود شعارات معادية للجنود الأمريكيين البالغ عددهم 1100 جندي المتمركزين على الأراضي النيجرية، وأغلبهم في قاعدة أغاديز الجوية شمال البلاد.

وتعتبر القاعدة استراتيجية للغاية بالنسبة للولايات المتحدة ومخابراتها، حيث تنطلق طائرات المراقبة والمروحيات الأمريكية وتغطي منطقة الساحل الإفريقي وغرب إفريقيا بشكل كامل.

وأعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر الشهر الماضي إنهاء اتفاق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة، واعتبر وجود قوات أمريكية على أراضي النيجر غير شرعي ويتعارض مع مصالح النيجر.

المصدر: RT + وكالات