"يتحدث اللغة الروسية".. شخص يتصدى للهجوم المسلح على مركز تجاري في سيدني (فيديو)

أظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام أسترالية قيام مواطن روسي بالتصدي بشجاعة منقطعة النظير لشخص نفذ هجوما بالسلاح الأبيض على مركز تجاري في مدينة سيدني.

وتظهر اللقطات المصورة التي بثتها القناة 7 الأسترالية قيام شخص يصرخ باللغة الروسية "ابتعد، ابتعد" حاملا بيديه قطعة حديدية كبيرة ويغلق الطريق على المهاجم الذي كان يحمل سكينا.

ومنع الرجل الروسي المهاجم من الصعود إلى الطابق العلوي الذي كان يتواجد به عشرات الأطفال، حيث أنه كان مكان غرف لعب الأطفال.

وأعلنت الشرطة الأسترالية في وقت سابق اليوم السبت، مقتل 6 أشخاص ووقوع عدد من الجرحى بهجوم مسلح رجحت أنه "إرهابي" على مركز تجاري في سيدني.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز، إنه تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مركز ويستفيلد بونداي جانكشن قبل الساعة الرابعة مساء مباشرة بعد ورود تقارير عن تعرض عدة أشخاص للطعن.

من جهته، قال متحدث باسم إسعاف نيو ساوث ويلز، إن هناك اثنين من الجناة المزعومين. وأضاف أن الشرطة أطلقت النار على أحدهما وأنها تطارد الجاني الآخر.

المصدر: RT