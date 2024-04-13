اعتقلت شرطة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا رجلا بتهمة "طباعة وتوزيع بطاقات بريدية تذكارية ترمز إلى الحققبة السوفيتية"، استمرارا لمحاولات نظام كييف محو كل ما يشير إلى ماضي أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وكتبت الشرطة على "تلغرام": "تم اعتقال رجل كانت بحوزته بطاقات بريدية تحمل رموز النظام الشيوعي".

وأضافت أن الرجل كان يحمل عشرات البطاقات البريدية السوفيتية التي ترمز ليوم المرأة العالمي ويوم تضامن العمال وعدد من الأعياد الأخرى.



وتابعت أن الرجل يواجه تهم "طباعة وتوزيع الرموز الشيوعية والنازية والدعاية للأنظمة الاستبدادية الشيوعية والاشتراكية"، في وقت يحكم فيه أوكرانيا نظام نازي بامتياز يحاول نفي طابعه العنصري، ويمجّد النازية والعصابات الأوكرانية التي قاتلت إلى جانب هتلر في الحرب العالمية الثانية وارتكبت الفظائع ضد اليهود والبولنديين والروس غرب أوكرانيا.

وعام 2015 بدأت في أوكرانيا أعمال تفكيك النصب التذكارية المتعلقة بالتاريخ السوفيتي وإعادة تسمية الشوارع.

وتواصل السلطات الأوكرانية إزالة كل شيء مرتبط بروسيا، فيما كل شيئ في أوكرانيا روسي بدءا من التاريخ والدين واللغة، وصولا إلى البنية التحتية.

المصدر: نوفوستي