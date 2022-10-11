إزالة النصب التذكاري للشاعر الروسي ألكسندر بوشكين في كييف

أعلنت صحيفة "سترانا"، إزالة سلطات النظام الأوكراني النصب التذكاري للشاعر الروسي الكبير ألكسندر بوشكين في وسط كييف.

وفقا للصحيفة: "تم تفكيك نصب تذكاري لرمز العالم الروسي ألكسندر بوشكين في وسط العاصمة كييف، تكريما لذكرى الملازم في القوات الأوكرانية دينيس أنتيبوف الذي قتل في مايو 2022".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة عدوانية لإزالة الرموز الروسية، مشيرا إلى أن روسيا تريد أن ترى أوكرانيا دولة صديقة، لا تحظر اللغة والثقافة والتاريخ الروسي.

المصدر: نوفوستي