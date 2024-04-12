مسؤول أمريكي لـCNN: البنتاغون ينقل أصولا عسكرية إضافية للمنطقة تحسبا لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل

أفاد مسؤول دفاعي أمريكي لشبكة "CNN" بأن وزارة الدفاع الأمريكية (البتاغون) تنقل أصولا إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط "لتعزيز جهود الردع الإقليمية وزيادة حماية القوات الأمريكية".

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ويأتي ذلك فيما تستعد إسرائيل والولايات المتحدة لهجوم إيراني محتمل على منشآت إسرائيلية في البلاد والمنطقة على نطاق أوسع.

وحسبما ذكرت "CNN"، يعمل البنتاغون على وجه التحديد على تعزيز الدفاعات الجوية للقوات الأمريكية المتمركزة في العراق وسوريا والتي تعرضت لهجوم من قبل القوات المدعومة من إيران أكثر من 100 مرة خلال الفترة بين أكتوبر وفبراير.

جدير بالذكر أن ثلاثة جنود أمريكيين قُتلوا في يناير الماضي، عندما اخترقت طائرة بدون طيار الدفاعات الجوية الأمريكية في قاعدة البرج 22 في الأردن.

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وأشارت "CNN" إلى أن الولايات المتحدة لا تتوقع أن تقوم إيران أو وكلاؤها بمهاجمة القوات الأمريكية كجزء من ردها الانتقامي، ولكنها تقوم بنقل الأصول هذه لحالة حدوث ذلك.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من رد إيران على الهجوم الذي استهدف قنصليتها في دمشق، وأسفر عن مقتل 7 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بنهم مستشاران كبيران.

وفي سياق متصل، أفادت بوابة "أكسيوس" بأن طهران أبلغت عبر دول عربية واشنطن رسالة مفادها أنه إذا تدخلت الولايات المتحدة في الصراع بين إسرائيل وإيران، فستتم مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة.

كما أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن الولايات المتحدة أحدثت تغييرات في مواقع قواتها المتمركزة في الشرق الأوسط وسط التهديد بضربة إيرانية لإسرائيل.

المصدر: CNN" + RT"