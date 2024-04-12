WSJ تكشف موقعين محتملين لضربة إيرانية "منتظرة" لإسرائيل خلال 24-48 ساعة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر مطلع أن إسرائيل تتهيأ لهجوم مباشر من إيران على جنوب أو شمال البلاد في غضون الـ24 إلى 48 ساعة القادمة.

وذكر شخص آخر أطلعته القيادة الإيرانية، للصحيفة الأمريكية، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بالهجوم بينما تجري مناقشة خطط تنفيذ الهجوم.

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وكانت تقارير المخابرات الأمريكية قد أشارت إلى وجود ضربة مخططة من إيران في غضون أيام قليلة، "ربما على الأراضي الإسرائيلية".

وأفادت وكالة "رويترز" أمس نقلا عن مصادر إيرانية بأن طهران أبلغت واشنطن بأن الرد الإيراني على الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق "سيكون بطريقة تسمح بتجنب التصعيد".

وحسب المصادر، نقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان رسالته هذه لواشنطن في أثناء زيارته لسلطنة عمان يوم الأحد الماضي.

من جهته، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدا واضحا لإيران بأن إسرائيل ستضربها إذا تعرضت للهجوم.

وقال أثناء زيارته لقاعدة طائرات إف-15: "نحن في أوقات صعبة. نحن في خضم حرب مستمرة في غزة. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نواصل جهودنا المتواصلة لإعادة الرهائن، ولكننا نستعد أيضا لمواجهة تحديات من جبهات أخرى".

ويأتي التحضير لضربة إيرانية ردا على الغارة الإسرائيلية في 1 أبريل والتي استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق وأسفرت عن مقتل العميدين في الحرس الثوري محمد رضا زاهدي ومحمد هادي حاجي رحيمي، و5 من الضباط المرافقين لهما.

المصدر: وسائل إعلام