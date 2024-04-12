طلاب روس يشاركون في تدريب داخلي بقناة RT العربية

شارك 5 طلاب روس من جامعتي "المدرسة العليا للاقتصاد" في الجامعة الوطنية للأبحاث و"الجامعة الأكاديمية الحكومية للعلوم الإنسانية" في تدريب داخلي في قناة RT العربية خلال الشهر الجاري.

وتضمن التدريب تعريفاً بجميع أقسام هيئة تحرير RT العربية، وإعداد تقرير لـ"يوم رواد الفضاء" الذي يصادف 12 أبريل من كل عام في روسيا، والتفاعل مع قسم البرامج، والتواصل مع طاقم قناة RT حول تغطية الأحداث والأنشطة، بالإضافة إلى جولة قصيرة في رحاب عمل قسم الإنتاج وقسم التواصل الاجتماعي.

الجدير ذكره، أن قناة RT الناطقة بالعربية أطلقت بالتعاون مع مؤسسة غورتشاكوف برنامج "InteRussia" لاختيار مجموعة من الصحافيين التلفزيونيين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمشاركة في تدريب داخلي.

ويمنح البرنامج المتقدمين فرصة التقاء كبار الخبراء والمحللين الروس، وزملاء من وكالات الأنباء الروسية، بالإضافة إلى حضور عدد من التدريبات العملية والدروس الرئيسية والندوات التعليمية التي تشمل مختلف جوانب العمل الصحافي.

المصدر: RT