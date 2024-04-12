رومانيا.. التحقيق في وفاة 20 مريضا بمستشفى واحد خلال 3 أيام

أفاد موقع HotNews بأن النيابة العامة في بوخارست باشرت التحقيق في وفاة 20 مريضا بقسم العناية المركزة في مستشفى سانت بانتيليمون خلال 3 أيام، بسبب خطأ في وصف الأدوية.

إقرأ المزيد

ونقل الموقع عن ممثل النيابة العامة الكسندر أنغيل قوله: "فتحت النيابة العامة بمحكمة بوخارست قضية جنائية في جريمة القتل. تلقت النيابة إخطارا وبعد ذلك اتصل المدعون بكاتب الإخطار. وقال إنه من 4 إلى 7 أبريل الجاري توفي 20 مريضا في قسم العناية المركزة بمستشفى سانت بانتيليمون بسبب خفض جرعة النورإبينفرين".

وأوضح وزير الصحة الكساندرو رافيليه أن المعلومات حول هذا الحادث وردت من موظف مجهول في العناية المركزة، مشيرا إلى ضرورة التحقق من هذه المعلومة حتى في حال عدم التأكد من أن الأدوية كانت موصوفة بشكل غير صحيح.

المصدر: نوفوستي