السلطات التركية تفتح تحقيقا في وفاة مواطن سعودي بعد "عملية تطويل"

ذكرت صحيفة "عكاظ" أن مكتب المدعي العام في تركيا بدأ تحقيقا حول وفاة مواطن سعودي خضع لـ"عملية تطويل القامة" في أحد المستشفيات الخاصة في شهر فبراير الماضي.

ونقلت "عكاظ" عن صحف تركية أن المواطن "م.ح.ع" خضع لعملية جراحية لزيادة الطول في المستشفى الأول الخاص في منطقة بيليك دوزو بتاريخ 18 فبراير الماضي، وبعد تلقيه العلاج في المستشفى، بدأ الإقامة في أحد الفنادق وخضع للعلاج الطبيعي في الفندق، لتتدهور حالته الصحية بسبب المضاعفات أثناء إقامته في الفندق يوم 5 مارس، وتم نقله إلى مستشفى خاص، إلا أنه فارق الحياة.

وشرع مكتب المدعي العام بالتحقيق في الحادثة، كما أرسلت جثة المواطن إلى معهد الطب الشرعي.

هذا وتم إبلاغ السفارة السعودية بوفاته، فيما صادر المدعي العام وثائق العلاج ولقطات الكاميرا والتقارير الطبية كجزء من التحقيق.

المصدر: "عكاظ"