الجيش الأمريكي يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته حركة "أنصار الله" في البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" اليوم الجمعة تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته حركة "أنصار الله" الحوثية اليمنية في البحر الأحمر.

وقالت "سنتاكوم" في بيان لها: "في حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر. (بتوقيت صنعاء) في 11 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن تم إطلاقه فوق البحر الأحمر من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن والمدعومين من إيران".

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وأضاف البيان: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمرdكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وتابع بيان القيادة: "تم تحديد أن الصاروخ يمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

April 11 Red Sea Update



At approximately 1:00 p.m. (Sanaa time) on April 11, United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed one anti-ship ballistic missile (ASBM) launched over the Red Sea from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas… pic.twitter.com/ffIMhC32gc — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 12, 2024

ومنذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" الحوثية هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة"، في حين شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين.

وشنت الطائرات الأمريكية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، فيما ينفذ الجيش الأمريكي مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

المصدر: RT