الأمن الروسي: أسير أوكراني يؤكد مشاركة مدربين بريطانيين في إعداد عملية الإنزال في خيرسون (فيديو)

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي فيديو يُظهر العسكري الأوكراني يفغيني غورين الذي اعتقلته قوات الأمن الروسية وهو يعترف بأن مدربين بريطانيين أعدوا لعملية الإنزال في مقاطعة خيرسون.

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وقال غورين وهو يشير إلى صورة لبريطانيين: "هذا إدوين وهذا أندرو وكريغ يقف هنا في خلفية الصورة، هؤلاء هم المدربون البريطانيون الذين قاموا بتدريبنا في بريطانيا".

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر إحباط عملية إنزال للقوات الخاصة الأوكرانية على منطقة "تندروفسكايا كوسا" في مقاطعة خيرسون، خططت لها أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وقد تم تدريب العسكريين الأوكرانيين على إجراء هذه العملية التخريبية في أراضي قاعدة 5 RIFLES البريطانية.

وأضاف الأسير الأوكراني أن التعامل مع المدربين الأوكرانيين جرى بمساعدة مترجمين هم لاجئون أوكرانيون مقيمون في بريطانيا.



المصدر: RT