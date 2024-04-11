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المغرب.. توقيف مواطن فرنسي بمذكرة اعتقال دولية

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المغرب.. توقيف مواطن فرنسي بمذكرة اعتقال دولية
Gettyimages.ru
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أوقفت الشرطة المغربية مواطنا فرنسيا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن السلطات الفرنسية في قضايا بينها "القتل العمد والترويج الدولي للمخدرات".

وأوضحت مصادر "هسبريس" أن توقيف الفرنسي جرى بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الإنتربول أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة بناء على طلب من السلطات القضائية الفرنسية لتنفيذ عقوبات سجنية، بعد تورطه في ترويج مخدر الكوكايين والمشاركة في جريمة قتل في إطار تصفية الحسابات بين عصابات ترويج المخدرات بفرنسا.

وتمكنت شرطة ولاية أمن مراكش، أمس الأربعاء من توقيفه ويبلغ من العمر 35 سنة، وأوضحت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر يشتبه تورطه في التزوير واستعماله، بعد أن أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزله بمدينة مراكش لحظة توقيفه عن ضبط وثائق هوية فرنسية وأجنبية مزورة تحمل بياناته الشخصية.

المصدر: هسبريس

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