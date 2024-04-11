رئيس فنلندا يطالب "الناتو" بالاستعداد لمواجهة مباشرة مع روسيا

طالب الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب حلف "الناتو" بالاستعداد لنزاع مباشر مع روسيا، رغم ثقته بضآلة احتمال حدوث مثل هذه المواجهة.

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ودعا ستوب في حديث لصحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية زعماء دول "الناتو" إلى إعداد جيوشهم للمواجهة مع روسيا بدلا من الاكتفاء بالإدلاء بتصريحات عدائية ضدها.

واعتبر أن التحذيرات الأخيرة من التهديد الروسي تصرف انتباه الدول الأوروبية عن مساعدة كييف وتدريب جنودها.

ومع ذلك لا يعتقد ستوب أن "موسكو ستهاجم إحدى دول "الناتو" قبل عام 2030".

وأضاف: "مما يثير قلقي، هو أن روسيا تنوي اختبار المادة 5 من ميثاق حلف الناتو للدفاع الجماعي، وأوروبا ستكون هدفا جديدا لروسيا. أعتقد أنه علينا الاستعداد لذلك رغم اعتقادي بضآلة احتمال حدوثه... يجب الاستعداد للأسوأ".

وأشار إلى أن بين الإجراءات التي على الدول الأوروبية أخذها في الاعتبار، التجنيد الإلزامي.

كما دعا ستوب الحلف إلى دعم أوكرانيا "مهما كان الثمن"، مشيرا إلى أن بلاده لا تشعر بأي قلق بشأن الخطط الروسية على طول الحدود الفنلندية.

وانضمت فنلندا إلى حلف "الناتو" في 4 أبريل 2023.

المصدر: نوفوستي