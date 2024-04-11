ترامب يكشف عن خطته لحقوق الإجهاض إذا فاز بالانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه لن يوقع على قانون حظر الإجهاض في البلاد إذا فاز بالانتخابات، وذلك بعد يومين فقط من تعهده بترك هذا القرار للولايات.

وأدلى ترامب بهذا التصريح للصحفيين على مدرج المطار في جورجيا، وهز رأسه وقال "لا" عندما سئل عما إذا كان سيوقع على مشروع قانون كرئيس يفرض حظرا وطنيا.

وتأتي تعليقات الرئيس السابق بعد يومين من توضيحه لأحد مواقفه الصارمة بشأن الإجهاض في مقطع فيديو على منصة Truth Social، قائلا إنه يعتقد أن الولايات وليس الحكومة الفيدرالية، هي التي يجب أن تقرر ما إذا كانت ستقيد الإجهاض أم لا.

وبعد إثارة التكهنات لعدة أشهر بشأن موقفه من الإجهاض، تلقى ترامب معارضة من بعض المشرعين من اليمين، الذين جادلوا بأن الرئيس السابق تجنب القضية بالقول إنه يجب تركها للولايات.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، إنه "يختلف بكل احترام" مع ترامب بعد أن صاغ مشروع قانون يحظر الإجهاض بعد الأسبوع الـ15 من الحمل.

وانتقد نائب الرئيس السابق مايك بينس، موقف ترامب من الإجهاض ووصفه بأنه "صفعة على وجه ملايين الأمريكيين المؤيدين للحياة الذين صوتوا له".

المصدر: "فوربس"