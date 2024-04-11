مدفيديف: تصريحات بايدن حول أوكرانيا "شر مطلق"

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن نتيجة نزاع أوكرانيا تعتمد على قرار الكونغرس دعم كييف، بأنه "شر مطلق ومتعطِش للمزيد من الموت".

وأضاف مدفيديف عبر "تلغرام": "قال بايدن إن النزاع في أوكرانيا سينتهي بمجرد تصويت الكونغرس الأمريكي على تقديم دعم جديد لكييف.. يمكن للمرء أن يتذكر للمرة المئة عن خرف الرجل العجوز وفساد ابنه ومصالح المجمع الصناعي العسكري الأمريكي وتأثير الدولة العميقة.. ويمكن استذكار الحرب بين الديمقراطيين والمحافظين والحسم بين الولايات والحكومة الفيدرالية الأمريكية.. لكن دعني أقول شيئا: تصريح بايدن شرير بالمطلق لأنه يدعو إلى المزيد من القتل.. اقتلوا بعضكم بعضا... كلما زاد عدد القتلى كان ذلك أفضل... أريد أكبر عدد ممكن من الضحايا".

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وتابع مدفيديف ساخرا: "فننظر وإذا بحصان شاحب يركبه فارس اسمه الموت ومن خلفه الجحيم.. لذلك، كلما أسرع الفارس بحصانه الشاحب في أخذ جوزيف بايدن معه، كلما كان ذلك أفضل لعالمنا".

وطلبت إدارة بايدن من الكونغرس في أكتوبر 2023 تمويلا إضافيا للملفات الأمنية بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 مليارا منها لمساعدة أوكرانيا.

لكن الجمهوريين عرقلوا التشريع بسبب قضايا حماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد في وقت سابق أن كييف ستخسر الحرب وبقاء أوكرانيا كدولة سيصبح مهددا، ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة المساعدات العسكرية وقيمتها 60 مليار دولار لأوكرانيا.

المصدر: RT