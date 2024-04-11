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الأمن الروسي يقضي على مسلحين خططا لأعمال إرهابية (فيديو)

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أعلن الأمن الفدرالي الروسي القضاء في ضواحي مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قباردينو-بلقاريا جنوب غربي روسيا على مسلحين خططا لأعمال إرهابية في البلاد.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "خلال تحريات دورية في جمهورية قباردينو-بلقاريا وردت معلومات حول مكان مسلحين خططا لعمليات إرهابية".

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ولفت البيان إلى أن المسلحين رفضا الاستسلام وقاوما القوات الأمنية التي تم قضت عليهما.

وجاء في البيان أن أحدا من المدنيين ورجال الأمن لم يصب بأذى في الحادث.

المصدر: إزفيتسيا

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