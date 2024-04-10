عميلة أوكرانية في قبضة الأمن الروسي تدلي باعترافات عن تحضيرها لهجوم إرهابي (فيديو)

اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عميلة مجندة لصالح جهاز الأمن الأوكراني كانت تحضر لتنفيذ هجوم إرهابي ضد قوات الأمن الروسية عبر تفجير أحد مقرات الأمن الفيدرالي الروسي.

واعترفت الموقوفة وهي إحدى سكان مقاطعة زابوروجيه بأنها كانت بصدد تنفيذ مهمة كلفها بها الأمن الأوكراني.

وخلال عمليات التفتيش، تمت مصادرة 3 قطع من مادة "تي إن تي" زنة 400 غرام (الوزن الإجمالي 1.2 كيلوغرام) ومتفجرات بحوزة الموقوفة.

يشار إلى أن جهاز الأمن الفيدرالي كشف في بيان قبل يومين، حصلت RT على نسخة منه، عن قائمة تضم 235 عملية إرهابية قامت بها عناصر أوكرانية وأخرى روسية بتعليمات من أجهزة الأمن الأوكرانية في الفترة من 2022-2024.

وقد فتحت قضايا جنائية بتهم تتعلق بالإرهاب والإضرار بالأمن العام وأمن الدولة الروسية ضد جميع مخططي الـ 235 عملا إرهابيا التي تم التصدي لها في الفترة من 2022-2024.

المصدر: RT