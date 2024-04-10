خبير في القانون الدولي: تعيين هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة بوريسما تم من قبل السي آي أي

قال خبير القانون الدولي والمحامي الفرنسي أرنو ديفيلي، لـ RT :"إن وكالة المخابرات المركزية هي من عينت نجل الرئيس الأمريكي هانتر بايدن في مجلس إدارة شركة "بوريسما" الأوكرانية".

وأوضح أرنو ديفيلي: "أرادوا استخدام الشركة كحصان طروادة"، مشددا على أن "هدف القلق هو سحق سوق الطاقة في أوكرانيا والضغط على روسيا".

وأضاف: "إلى حد ما، تم غسل بعض الأموال عبر شركات مثل WireLogic التي تم من خلالها، ومرت عبر بوريسما، وربما تم استخدامها كصندوق احتياطي [لتمويل] الإرهاب.. هذا هو المخطط القياسي".

وأكد أن "وكالة المخابرات المركزية موجودة في أوكرانيا منذ سنوات عديدة".

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هذا وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في وقت سابق، فتح تحقيق حول تمويل الإرهاب من قبل مسؤولين أمريكيين ودول بحلف الناتو.

وأشارت اللجنة إلى أن التحقيق يفيد بضخ أموال بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في روسيا وخارجها عبر شركة "بوريسما" الأوكرانية.

المصدر: RT