قال ضابط الاستخبارات الأمريكية السابق جون كيرياكو، إن موظفي وكالة المخابرات المركزية شاركوا في تفجير "السيل الشمالي"، لكنهم لن يعترفوا بذلك أبدا.

وأشار جون كيرياكو، إلى محادثة مع زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، وهو الآن متقاعد، موضحا: "قلت له من فعل ذلك.. هل نحن فعلا من قام بذلك؟ من الواضح أننا فجرناه؟ فأجاب الزميل السابق: حسنا، بالطبع نحن!.. فأوضحت له أننا لن نعترف بذلك أبدا".

هذا وأعلن المدعي العام الروسي إيغور كراسنوف أن الدول الأوروبية التي تجري تحقيقات في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي" الروسية "تخشى الكشف عن المسؤولين" على هذا العمل.

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يذكر أن أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق تعرضت للتفجير في سبتمبر 2022. ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن أي نتائج للتحقيقات التي أجرتها دول المنطقة، كما لم تكن هناك أي استجابة للدعوة الروسية إلى إجراء تحقيق دولي مستقل.

المصدر: RT