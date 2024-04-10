صرح فلاديمير روغوف رئيس مجلس التنسيق لتكامل المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لديه "خطة" بالتأكيد، لكنها ليست لهجوم مضاد بل "للهروب ".

وقال روغوف في تصريح لوكالة "نوفوستي": "حقيقة أن زيلينسكي لديه (خطة)، وعلى ما يبدو (خطة قوية للغاية)، ليس لدي أدنى شك شخصيا في ذلك، لكنها ليست مرتبطة بهجوم مضاد، بل تستخدم للانفصال التام والهروب من الواقع".

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وسخر روغوف من تصريحات زيلينسكي قائلا: "سيعلن عن الهجوم المضاد التالي في مكان ما على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، عاجلا أم آجلا، سيعلن زيلينسكي أو من يحل محله عن خطط لشن هجوم مضاد في مكان ما بالقرب من لفوف".

وفي وقت سابق، زعم زيلينسكي عن وجود خطة لهجوم مضاد جديد لدى القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نعم، لدينا خطة لهجوم مضاد"، مضيفا أن أوكرانيا تحتاج إلى المزيد من الأسلحة الغربية، وخاصة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف وبدعم غربي حاولت في الصيف الماضي، شن "هجوم مضاد"، إلا أنها فشلت في اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بلغت حوالي 166 ألف جندي، و800 دبابة، بما في ذلك نصف الدبابات التي تسلمتها من ألمانيا، و123 طائرة و2.4 ألف مركبة مدرعة.

المصدر: "نوفوستي"+RT