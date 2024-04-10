الخارجية الروسية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف يمنع استهداف الصحفيين

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تطالب المنظمات الدولية باتخاذ إجراءات بعد استهداف القوات المسلحة الأوكرانية لصحفيي قناة "فيستي لوغانسك".

واعتبرت زاخاروفا هذا الاستهداف بمثابة "عمل إجرامي آخر تقترفه كييف، التي تواصل اعتبار الصحفيين والمراسلين العسكريين أهدافا ذات أولوية لإطلاق النار".

وقالت زاخاروفا في بيان: "نطالب المنظمات الدولية ذات الصلة بإدانة حازمة واتخاذ إجراءات مناسبة ردا على سلسلة الهجمات التي تنفذها عصابة كييف وعملاؤها ضد ممثلي القطاع الإعلامي".

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وفي وقت سابق، أفادت سلطات جمهورية لوغانسك بأن فريق عمل "فيستي لوغانسك" تعرض لإطلاق نار من قبل القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة "كريمنسك"، ما أسفر عن إصابة المصور بجراح في الساق، وإصابة المراسل بارتجاج في الدماغ.

المصدر: نوفوستي