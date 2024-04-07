صحيفة: مروحيات "صياد الليل" الروسية سلاح فعال ضد الدرونات الغربية والأوكرانية

ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مروحيات Mi-28N الروسية المعروفة بـ"صياد الليل" أثبتت فعاليتها في اصطياد الدرونات الغربية والأوكرانية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن قناة "Voevoda" على تليغرام إلى "أن إحدى هذه المروحيات وخلال رحلة لتنفيذ مهام الدفاع الجوي، تمكنت من تدمير طائرتين بدون طيار للعدو، وأطلقت النار عليهما من الرشاشات".

وتتسلح مروحيات Mi-28 برشاشات 2A42 من عيار 30 ملم مثبتة أسفل مقدمة هيكلها، يمكنها إطلاق 550 طلقة في الدقيقة، وتدمير الأهداف الجوية على مسافات تصل إلى 2500 م، وتستخدم هذه الرشاشات طلقات متشظية شديدة الانفجار وطلقات خارقة للدروع.

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وتمتلك هذه المروحيات أنظمة رؤية متطورة تمكنها من رصد أهدافها في الليل والنهار، كما جهّزت بصواريخ "Igla-V" المضادة للأهداف الجوية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا