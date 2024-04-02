خبير عسكري يكشف مزايا أحدث مدفع روسي ذاتي الحركة

يشير الخبير العسكري أليكسي ليونكوف إلى أن للمدفع "لوتس" ذاتي الحركة مزايا ومنظومة حماية نشطة.

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ويقول في حديث لصحيفة "إزفيستيا": " المدفع عام وشامل ويسمح باستخدام معظم الذخيرة عيار 120 ملم ورميها إلى مسافة حوالي 13 كلم. ويبلغ معدل إطلاق المدفع 6-8 قذيفة في الدقيقة، وهو ما يكفي من حيث المبدأ للدعم الناري".

ويؤكد الخبير، أن الميزة الرئيسية لمدفع "لوتس" الجديد هي استخدامه كمدفع اعتيادي أو كمدفع هاون أو كمدفع هاوتزر، اعتمادا على زوايا الارتفاع.

وبالإضافة إلى ذلك المدفع "اللوتس" مزود بما يسمى بالحماية النشطة، التي يمكن أن تعطل أسلحة العدو عالية الدقة. ومع ذلك، لم يصمم للعمل على خطوط الجبهة الأمامية.

وتبلغ السرعة القصوى للمدفع "لوتس" 70 كيلومترا في الساعة، ويمكن إنزاله بكامل طاقمه ومعداته بالمظلة من طائرة النقل اليوشن 76 .

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"