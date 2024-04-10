حلف الناتو: أوكرانيا ليست مؤهلة بعد للانضمام إلى حلف الناتو

قال قائد القوات المشتركة لحلف الناتو في أوروبا، كريستوفر كافولي، إن أوكرانيا لم تستوف بعد الشروط اللازمة للانضمام إلى الحلف.

وأضاف كافولي خلال جلسة استماع عقدتها لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي أن سياسة الناتو المعتمدة من 32 دولة تقضي أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الحلف عندما تتوفر الشروط الملائمة، وعندما يوافق جميع الحلفاء، لكن هذين الشرطين لم يتحققا بعد.

في مارس، قال رئيس اللجنة العسكرية في حلف الناتو، الأدميرال روب باور، إن مسألة عضوية أوكرانيا في الحلف قد حسمت، لكن المناقشات كانت تجري حول "متى سيحدث ذلك وما هو المطلوب لتحقيقه".

وفي نهاية سبتمبر 2022، أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا ستقدم طلبا للانضمام إلى الناتو على أساس ميسر. في الوقت نفسه، أكد الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ أن عضوية أوكرانيا الكاملة في الحلف مستحيلة، مادام الصراع قائما.

إقرأ المزيد

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أشار في وقت سابق إلى أن موسكو تتابع مساعي زيلينسكي لانضمام أوكرانيا إلى الناتو، فضلا عن ردود الفعل المختلفة على هذه المساعي عن كثب.

ولفت بيسكوف إلى أن توجه كييف نحو الانضمام للحاف كان واحدا من أسباب بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، إن أوكرانيا لم تتم دعوتها للانضمام إلى الناتو لأن هناك أطماعا بين أعضاء الحلف، وخصوصا بولندا، بالسيطرة على المناطق الغربية من أوكرانيا، في حين أن دعوة كييف للانضمام إلى الناتو ستتطلب الاعتراف بالحدود الأوكرانية الحالية.

المصدر: نوفوستي