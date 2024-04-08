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الناتو: لسنا في حالة حرب مع روسيا ولا رغبة لنا بذلك

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الناتو: لسنا في حالة حرب مع روسيا ولا رغبة لنا بذلك
AFP CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
قائد قوات الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي
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صرح قائد قوات الناتو في أوروبا، الجنرال كريستوفر كافولي بأن الناتو ليس في حالة حرب مع روسيا.

وقال كافولي خلال مؤتمر في واشنطن، مكرس للذكرى الـ 75 لتأسيس حلف الناتو، يوم الاثنين، إن "دول الناتو لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع روسيا، ونحن لا نريد ذلك".

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وأضاف كافولي أن هدف الحلف هو "منع وقوع مثل هذه الحرب"، مشيرا إلى أنه لذلك تقدم دول الناتو دعما لأوكرانيا.

وكانت روسيا قد أعلنت أن توريدات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تجعل حلف الناتو "متورطا" في النزاع، وحذرت من أن الشحنات العسكرية الغربية في أوكرانيا ستكون "هدفا مشروعا" بالنسبة للقوات الروسية.

المصدر: تاس

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