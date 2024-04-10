موسكو: روسيا تتعرض لهجمات سيبرانية من أوكرانيا بشكل يومي

قال أرتور ليوكمانوف، مدير إدارة الأمن الدولي للمعلومات بوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا تتعرض بشكل يومي لهجمات سيبرانية، ونقطة انطلاقها الرئيسية من أوكرانيا.

وأضاف أرتور ليوكمانوف الذي يتولى أيضا منصب الممثل الخاص للرئيس الروسي للتعاون الدولي في مجال أمن المعلومات للصحفيين أن الحديث لا يدور عن مجرد هجمات سيبرانية تحدث من وقت لآخر، وأنما هجمات يومية، وتستهدف في المقام الأول المواطنين العاديين، ومصدرها الرئيسي أوكرانيا.

وجاء هذا التصريح ردا على سؤال عما إذا كانت هناك زيادة في الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها روسيا الاتحادية من الخارج، بحيث تكون مرتبطة بحادث الهجوم الإرهابي على قاعة "كروكوس سيتي".

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وتابع ليوكمانوف: "هناك جهاز أوكراني مدعوم من الأجهزة الأمنية التابعة للحكومات الغربية، يعرف باسم "وحدة تكنولوجية المعلومات"، وهي غالبا ما تستخدم أجهزة اتصال عائدة للمواطنين الأوكرانيين سرا لتنفيذ هجمات ضد مواطنينا.. إنه واقعنا وعلينا أن نتعايش معه، ولهذا السبب، ينبغي أن نكون يقظين للغاية عند تلقي مكالمات أو رسائل من مصادر مجهولة".

المصدر: تاس