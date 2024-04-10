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مصرع خمسة أشخاص وإصابة 34 في حريق بمبنى سكني في هونغ كونغ (فيديو + صور)

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مصرع خمسة أشخاص وإصابة 34 في حريق بمبنى سكني في هونغ كونغ (فيديو + صور)
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أدى حريق في مبنى سكني في هونغ كونغ اليوم الأربعاء إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين.

وتم إخماد الحريق في مبنى نيو لاكي هاوس في حي جوردان في وقت لاحق من الصباح، لكن الشرطة قالت إن هناك أشخاصا داخل المبنى ما زالوا يطلبون المساعدة.

وصرحت السلطات بأن رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحريق بعد تلقي بلاغ في الساعة 7:53 صباحا.

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال وامرأتين قتلوا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحريق اندلع في صالة للألعاب الرياضية بالطابق الأول من المبنى الذي يضم 200 شقة سكنية، وتم بناؤه عام 1964.

وعبر إريك تشان، كبير أمناء الإدارة الحاكمة في الجزيرة، عن صدمته وحزنه، وقال للصحفيين إن تحقيقا سيجرى في سبب الحريق.

المصدر: AP

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