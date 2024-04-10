مصرع خمسة أشخاص وإصابة 34 في حريق بمبنى سكني في هونغ كونغ (فيديو + صور)

أدى حريق في مبنى سكني في هونغ كونغ اليوم الأربعاء إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة 34 آخرين.

وتم إخماد الحريق في مبنى نيو لاكي هاوس في حي جوردان في وقت لاحق من الصباح، لكن الشرطة قالت إن هناك أشخاصا داخل المبنى ما زالوا يطلبون المساعدة.

وصرحت السلطات بأن رجال الإطفاء هرعوا إلى موقع الحريق بعد تلقي بلاغ في الساعة 7:53 صباحا.

Hong Kong



Breaking-Hong Kong firefighters evacuate residents from high-rise block swept by deadly blaze



A fire in a large, mostly residential building in Hong Kong on Wednesday morning killed at least five people and left another 27 injured. The blaze in the New Lucky House in… pic.twitter.com/bxZjfFFqiL — Abhay( मोदी परिवार ) (@AstuteGaba) April 10, 2024

وقالت الشرطة إن ثلاثة رجال وامرأتين قتلوا. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحريق اندلع في صالة للألعاب الرياضية بالطابق الأول من المبنى الذي يضم 200 شقة سكنية، وتم بناؤه عام 1964.

1 person was killed and 9 injured in a fire in a building on Jordan Road in Hong Kong this morning. Cause of the fire is under investigation. pic.twitter.com/lJO679415j — Shanghai Daily (@shanghaidaily) April 10, 2024

وعبر إريك تشان، كبير أمناء الإدارة الحاكمة في الجزيرة، عن صدمته وحزنه، وقال للصحفيين إن تحقيقا سيجرى في سبب الحريق.

#BREAKING At least 5 dead, 27 injured after fire in Hong Kong building



People inside the building waved towels at windows to signal for rescue, broadcaster RTHK said, adding that the fire had started at a gym there. Some surrounding roads had to be sealed off, disrupting traffic… pic.twitter.com/CrBl1WVitj — mishikasingh (@mishika_singh) April 10, 2024

المصدر: AP