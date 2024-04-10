"وول ستريت جورنال": المسيرات الجوية الأمريكية لا تعمل بشكل جيد في أوكرانيا

أكدت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الطائرات الأمريكية بدون طيار لا تعمل في أوكرانيا بشكل جيد كما المنظومات الأخرى، وهي لا تستطيع التغلب على التشويش الإلكتروني الروسي.

ونقلت الصحيفة عن آدم براي المدير التنفيذي لشركة Skydio لتطوير الطائرات بدون طيار: "السمعة العامة لكل فئة من الطائرات الأمريكية بدون طيار في أوكرانيا، هي أنها لا تعمل هناك بشكل جيد كما تعمل الأنظمة الأخرى".

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ووفقا للصحيفة، اكتشف الأوكرانيون أن الطائرات الأمريكية بدون طيار "هشة ولا تستطيع تخطي التشويش الإلكتروني الروسي وتقنيات وقف عمل GPS".

وتؤكد الصحيفة أن الطائرات الأمريكية بدون طيار، لا تستطيع في الكثير من الأحيان، قطع المسافات المعلن عنها.

ويرى الكثير من الخبراء، أن سبب القصور في الطائرات بدون طيار الأمريكية، يرجع جزئيا إلى سياسات الحكومة الأمريكية تجاه الصين.

وقالت الصحيفة: "فرضت وزارة الدفاع الأمريكية، متطلبات صارمة على الشركات المصنعة للطائرات بدون طيار، بما في ذلك حظر استخدام المكونات الصينية، مما يجعل بناء طائرات صغيرة بدون طيار أكثر تكلفة وصعوبة".

في نهاية الشتاء، قامت الولايات المتحدة وعلى خلفية "حرب الرقائق الدقيقة" مع الصين، بتخفيض تصدير المعدات اللازمة لإنتاجها إلى هناك بمقدار 2.3 مرة، وهو الحد الأدنى خلال عدة سنوات.

المصدر: نوفوستي