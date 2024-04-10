جنوب السودان يستعد لأول انتخابات منذ الاستقلال

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في جنوب السودان، أن عملية تسجيل الناخبين، ستبدأ في يونيو المقبل، لإجراء الانتخابات الأولى في البلاد منذ الاستقلال عن السودان عام 2011.

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وقال رئيس الهيئة أبينيغو أكوك إن "مسودة جدول زمني" تم إعدادها للانتخابات الأولى في أحدث دول العالم عهدا، من دون أن يحدد موعدا دقيقا لعملية الاقتراع التي من المفترض أن تجري في ديسمبر المقبل بموجب "خريطة طريق" أبرمت العام الماضي.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في جوبا "سنجري الانتخابات.. آمل أن تحصل الانتخابات"، مشيرا إلى أن الخطوة الأولى هي تسجيل أسماء الناخبين اعتبارا من يونيو، من دون أن يحدد أيضا موعدا لبدء ذلك.

ولم يجر جنوب السودان أي انتخابات منذ استقلاله عن السودان في 2011. وتعاني البلاد منذ ذلك الحين أعمال عنف وفقرا وكوارث طبيعية.

ولطالما وقعت خطط إجراء الانتخابات ضحية التجاذب الحاد بين الرئيس سلفا كير ونائبه وألد خصومه رياك مشار، اللذين خاضا حربا أهلية بين العامين 2013 و2018 أودت بنحو 400 ألف شخص وتسببت بنزوح الملايين.

وتم التوصل في 2018 الى اتفاق سلام وضع أسس مرحلة "انتقالية" تمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة. الا أن الخلافات أبقت الكثير من بنود الاتفاق حبرا على ورق، وأرجئت مرارا الجداول الزمنية للعملية الانتقالية، ما أثار سخط المجتمع الدولي.

من جهته، حذر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان نيكولاس هايسوم في ديسمبر من أن البلاد لم تبلغ بعد مرحلة "تتيح لها إجراء انتخابات موثوقة"، مبلغا مجلس الأمن الدولي بتبقي سلسلة من المتطلبات الواجب تحقيقها بحلول أبريل لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

المصدر: أ ف ب