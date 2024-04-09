"خطر التصادم لم يعد افتراضيا".. البنتاغون يتوقع موعدا لحروب الفضاء

أعلن رئيس قيادة قوات الفضاء الأمريكية في البنتاغون ستيفن وايتنغ أنه يمكن للبشرية توقع معارك في الفضاء خلال العقود القليلة المقبلة، ولكن الولايات المتحدة لا ترغب بمثل هذه النتيجة.

وقال وايتنغ في ندوة الفضاء السنوية في كولورادو سبرينغز: "في غضون بضعة عقود، قد لا تكون المعارك الرئيسية معارك بحرية أو جوية، بل معارك فضائية. ويجب علينا تخصيص جزء معين من مواردنا الوطنية لضمان عدم التخلف عن تحقيق التفوق الفضائي".

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وأكد أنه ضد توسيع حجم الصراعات بين الدول إلى أبعاد فضائية.

وأضاف: "دعوني أكون واضحا للغاية: نحن الذين يخدمون في القيادة الفضائية لا نريد أن تندلع الحرب أو تتصاعد إلى مستوى الفضاء".

وشدد أن مثل هذا التطور سيضر بمصالح واشنطن نفسها وحلفائها. مشيرا إلى أن خطر التصادم في الفضاء بين القوى العظمى لم يعد افتراضيا كما كان من قبل.

وتابع: "التهديدات التي كنا نتحدث عنها منذ سنوات لم تعد مجرد نظريات واحتمالات. وهي موجودة على الأرض، والعديد منها الآن تنفذ مهام قتالية في الصين وروسيا. إنهم يهددون أسلوب حياتنا الحالي والدفاع عن بلادنا".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق أن روسيا مستعدة لإجراء حوار مع جميع الدول للحفاظ على الفضاء خاليا من أي نوع من الأسلحة، ولكن ليست كل الدول مستعدة لذلك. مشيرة إلى أن الولايات المتحدة "تعارض بشدة المبادرات الروسية لمنع سباق التسلح في الفضاء".

المصدر: نوفوستي