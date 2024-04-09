الولايات المتحدة.. محكمة أريزونا العليا تقضي بإمكانية تنفيذ قانون حظر الإجهاض الصادر عام 1864

قضت المحكمة العليا لولاية أريزونا الأمريكية الثلاثاء بأن قرارا بحظر الإجهاض صدر قبل 160 عاما قابل للتنفيذ، ويعرض القانون الأطباء للحبس 5 سنوات.

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وأشارت المحكمة إلى إبطال المحكمة العليا للولايات المتحدة في يونيو 2022 قرار "رو ضد وايد" الذي كان يكرّس مبدأ حرية الإنجاب على مستوى البلاد.

وخلص قرار المحكمة العليا في أريزونا إلى أن القانون الصادر في الولاية في حقبة الحرب الأهلية قابل للتنفيذ.

ويعد قرار المحكمة أحدث فصول تقييد الحقوق الإنجابية في الولايات المتحدة.

وردا على ذلك، سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن للتنديد بقرار المحكمة العليا لأريزونا، واتهم خصومه الجمهوريين بأنهم "يمزقون إربا" حقوق النساء.

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي "الملايين من سكان أريزونا سيعيشون قريبا تحت وطأة حظر للإجهاض يزداد شدة وخطورة".

وأضاف بايدن "هذا الحظر القاسي" صدر في العام 1864 "أي قبل أكثر من 150 عاما".

المصدر: أ ب