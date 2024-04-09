البنتاغون: هجمات القوات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية قد تؤثر على الطاقة العالمية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الضربات التي تشنها القوات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية تؤثر سلبا على مجمع الوقود والطاقة العالمي.

وقال أوستن: "بالطبع، يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى تأثير الدومينو على وضع الطاقة العالمي".

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وأفادت صحيفة "فايننشال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة طالبت أوكرانيا بوقف الهجمات على منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في روسيا.

وتؤكد الصحيفة أن واشنطن، تخشى من أن تقوم روسيا بالرد بتوجيه ضربات جوابية لمواقع البنية التحتية للخصم، والتي تعتمد عليها الدول الغربية أيضا. وهي تشمل على سبيل المثال، خط أنابيب النفط التابع لائتلاف خطوط أنابيب بحر قزوين، والذي تستخدمه الشركات الغربية، بما في ذلك شركتا النفط الأمريكيتان إكسون موبيل وشيفرون.

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أن جميع الأعطال في مصافي النفط التي تضررت جراء هجمات المسيرات يتم إصلاحها، ولدى روسيا الإمكانيات الكافية لذلك.

المصدر: نوفوستي