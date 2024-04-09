بيلاروس تطرد مهاجرين غير شرعيين من دول عربية وأفغانستان ينوون دخول الاتحاد الأوروبي من أراضيها

كشفت وزارة الداخلية البيلاروسية عن مجموعة مهاجرين غير شرعيين من دول سوريا وأفغانستان واليمن يقيمون في منازل سكنية خاصة قرب العاصمة مينسك، وقالت إنه سيجري طردهم من أراضي البلاد.

وجاء في بيان الداخلية البيلاروسية على "تلغرام": "حدد موظفو إدارة المواطنة والهجرة التابعة للداخلية بمقاطعة مينسك في بلدة كولوديشي الزراعية وقرية بولشوي ستيكليفو، وجود مهاجرين غير شرعيين من أفغانستان واليمن وسوريا".

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وأشار البيان إلى أنه "كان هناك 29 أجنبيا يعيشون في منازل سكنية خاصة".

وأوضحت الداخلية أنهم دخلوا أراضي بيلاروس عن طريق البر من روسيا، ومن ثم خططوا للتوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي. وليس بحوزتهم تأشيرات بيلاروسية.

وأردفت: "تم تقديم المهاجرين غير الشرعيين أمام المسؤولية الإدارية، وتم اتخاذ قرارات بطردهم من البلاد".

يشار إلى أن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أكد في وقت سابق أن الجمهورية لن تكون "بالوعة" للمهاجرين الساعين لدخول الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أنه في السابق ساعدت مينسك الاتحاد الأوروبي في الدفاع عن حدوده الخارجية، ونفذ الطرفان مشاريع مشتركة بشأن الهجرة.

ومع ذلك، بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بيلاروس، حذرت مينسك من أنها لن تساعد الغرب بعد الآن في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: نوفوستي