أوكرانيون يعثرون على طريقة طريفة للنوم رغم صفارات إنذار الغارات الجوية

عثر بعض سكان مقاطعة أوديسا على طريقة طريفة تسمح لهم بمواصلة النوم رغم دوي صفارات الإنذار بالغارات الجوية.

وأفادت قنوات ماسنجر محلية، بأنه للحصول على فرصة النوم بشكل جيد في الليل، يقوم بعض السكان بسد صفارات الإنذار الموجودة على أسطح المباني، برغوة التثبيت وملء الفجوات (رغوة البولي يوريثان).

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بشكل عام يتم الإعلان عن حالة تأهب من الغارات الجوية في أوكرانيا كل ليلة تقريبا. وعادة تنطلق صفارات الإنذار بصوت عال جدا لتبلغ السكان باقتراب الغارات الجوية والصاروخية، للحصول على ليلة نوم هادئة، ابتكر بعض سكان مقاطعة أوديسا طريقة ناجعة لإسكات هذا الجعير المزعج.

في مدينة تيبلودار بمقاطعة أوديسا، قام بعض سكان مبنى عالي الطوابق، بسد فتحات أجهزة الإنذار برغوة البولي يوريثان، مما كبح صوتها وسمح لهم بالنوم بدون إزعاج. ويبدو واضحا من الصور المنشورة أنهم لم يبخلوا بتاتا بالرغوة التي غطت مكبرات الصوت بالمادة المتصلبة.

بعد الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم في أكتوبر 2022، بدأ الجيش الروسي في شن هجمات مستهدفة على البنية التحتية للقوات الأوكرانية وكذلك على مرافق الطاقة. ومنذ ذلك الحين، يتم التنبيه بخطر الغارات الجوية يوميا في مختلف المناطق الأوكرانية.

المصدر: mk