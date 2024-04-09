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محكمة روسية تحاكم نائبة نرويجية غيابيا وتضعها على قائمة المطلوبين دوليا

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محكمة روسية تحاكم نائبة نرويجية غيابيا وتضعها على قائمة المطلوبين دوليا
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النائبة السابقة في البرلمان النرويجي ساندرا إيرا فينمارك (صورة أرشيفية)
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حكمت محكمة روسية في موسكو غيابيا على نائبة سابقة في البرلمان النرويجي بوضعها على قائمة المطلوبين الدولية في إطار التحقيق في قضية جنائية تتعلق بنشاط المرتزقة في أوكرانيا.

جاء ذلك نقلا عن وكالة "نوفوستي"، حيث وافقت المحكمة على طلب التحقيق لاختيار إجراء وقائي باحتجاز المتهمة  ساندرا إيرا فينمارك، حال ظهورها على الأراضي الروسية أو تسليمها من الخارج.

محكمة روسية تحاكم نائبة نرويجية غيابيا وتضعها على قائمة المطلوبين دولياالنائبة السابقة في البرلمان النرويجي ساندرا إيرا فينمارك (صورة أرشيفية)

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وتواجه فينمارك تهما وفقا للفقرة الثالثة من المادة 359 من القانون الجنائي الروسي، وهي المشاركة كمرتزقة في نزاع مسلح أو أعمال عدائية، وتواجه حكما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 7-15 عاما.

وقد وضعت المتهمة على قائمة المطلوبين الدولية.

وتشير صفحة ساندرا إيرا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنها تقاتل إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية منذ عام 2022، وقبل ذلك كانت عضوا في البرلمان النرويجي.

وتقاتل السياسية النرويجية السابقة فينمارك كمرتزقة في صفوف الفيلق الدولي الأوكراني، الذي يضم مرتزقة من المملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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