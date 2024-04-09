عضو بالكونغرس: بعض المشرعين الأمريكيين يرغبون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن بعض أعضاء كونغرس الولايات المتحدة، يرغبون في إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا.

وأضافت غرين خلال فعالية في ولاية جورجيا: "لقد سمعتهم يتهامسون حول هذا الموضوع في اجتماعات مختلفة. يرغب أعضاء الكونغرس هؤلاء في إرسال أبنائنا إلى ساحة المعركة في أوكرانيا".

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وشددت غرين على أنها تعارض إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا. وفي رأيها، يجب على الولايات المتحدة محاربة الكارتلات، على خلفية أزمة الهجرة في البلاد.

وتعتبر تايلور غرين، من أشد المعارضين لتقديم المساعدات المالية والعسكرية الأمريكية لأوكرانيا.

وفي وقت سابق، أعربت تايلور غرين عن ثقتها بأن أوكرانيا لن تتمكن أبدا من إعادة الأموال الأمريكية التي قد تحصل عليها على شكل قروض من الولايات المتحدة.

وقالت: "يثير السخرية والضحك تماما، أن نحاول إقناع الشعب الأمريكي بأن أوكرانيا سوف ترد لنا هذه الأموال يوما ما".

وطالبت البرلمانية الأمريكية، حكومة بلادها بأن تتوسط لإحلال السلام في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي