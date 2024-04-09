ماسك عن وقوع هجمات شبيهة بأحداث 11 سبتمبر: مسألة وقت فقط

اعتبر رجل الأعمال الأمريكي أيلون ماسك أن وقوع هجمات إرهابية في الولايات المتحدة على غرار هجمات 11 سبتمبر سنة 2001، تعتبر مسألة وقت فقط وسط موجات تدفق المهاجرين إلى البلاد.

وكان رجل الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي قد نشر على حسابه في منصة "إكس" مقطع فيديو للقاء معه على قناة "فوكس نيوز" يتحدث فيه عن أن الولايات المتحدة ستفتح الطريق أمام "مأساة أخرى بحجم هجمات 11 سبتمبر".

وهنا رد ماسك على راماسوامي بأنها "مسألة وقت فقط".

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وقال راماسوامي في المقابلة: "ما لم يتم حل الأزمة على الحدود الجنوبية للبلاد. حتى لو كان هناك 0.1٪ فقط من المهاجرين غير الشرعيين من ذوي النوايا العدائية، فإننا نتحدث هنا عن عشرات الآلاف من المهاجمين المحتملين".

ومن المعروف أن الولايات المتحدة تشهد مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف لاجئ غير قانوني في ديسمبر2023، وهو أكبر عدد خلال شهر واحد.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت السلطات عددا قياسيا من تدفقات المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الـ3 التي حكم فيها جو بايدن الولايات المتحدة.

وقبل أسابيع، وصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور مشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك بأنه وهمي، معتبرا أن التغييرات الكبيرة في السياسة الأمريكية وحدها توقف الهجرة غير الشرعية.

المصدر: RT