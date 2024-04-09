رد السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف على طلب أحد ممثلي وسائل الإعلام، التعليق على رد فعل الإدارة الأمريكية المبهم على قصف محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وجاء في السوال: "كيف تعلقون على رد الإدارة الأمريكية الغامض على الهجوم الإرهابي الدوري الذي شنته القوات الأوكرانية ضد محطة زابوروجيه للطاقة النووية؟".

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وقال السفير: "حتى الإرهاب النووي، يعتبرونه في واشنطن أمرا جيدا إذا كان موجها ضد روسيا. ولكن يجب أن يعلموا أن تشجيع نظام زيلينسكي الإجرامي يشبه المشي على حد السكين".

وشدد السفير الروسي على أن هذه الهجمات غير المسؤولة التي يشنها نظام كييف، تهدد بحدوث كارثة إشعاعية. ووفقا له، مثل هذه التصرفات تقوض الأمن العالمي.

وأضاف أنطونوف: "هل من المعقول أن الإدارة الأمريكية، مستعدة حقا لدفع الأموال لنظام كييف على مثل هذه التصرفات المتهورة وتزويده بالأسلحة والمعدات؟. ألا يفهم السياسيون هنا في واشنطن، ما هو الضرر الذي سينجم عن استخدام مواردهم المالية؟".

وأكد السفير على أن "مشروع أوكرانيا"، الذي كان يهدف إلى محاولة وهمية لإلحاق ضرر استراتيجي بروسيا، قد فشل، ولا يجوز بتاتا السماح لزيلينسكي، وهو يعاني من سكرات الموت، أن يتسبب بحدوث كارثة إشعاعية.

المصدر: RT