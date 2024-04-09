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كاميرون يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن غزة وأوكرانيا

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كاميرون يتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن غزة وأوكرانيا
Legion-Media Justin Ng / Avalon
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يتوجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى واشنطن الثلاثاء لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن تتناول النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وقال بيان للخارجية البريطانية إن كاميرون سيدعو إلى إجراء "تحقيق كامل وعاجل وشفاف" في الغارة الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة الأسبوع الماضي.

وأضافت الخارجية أن كاميرون "سيشدد على أن مقتل العاملين في المجال الإنساني من "المطبخ المركزي العالمي" أمر غير مقبول على الإطلاق وأنه يتعين إجراء تغييرات كبيرة لضمان سلامة عمال الإغاثة على الأرض".

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وذكر البيان أن المحادثات بين كاميرون وبلينكن ستركز أيضا على "مسار تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وإيصال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وسيحض كاميرون أيضا الكونغرس الأمريكي على الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية مقترحة لأوكرانيا بقيمة 60 مليار دولار يعرقلها نواب جمهوريون منذ أشهر.

ويأتي ذلك على خلفية التزام الدول الأوروبية بتقديم أكثر من 184 مليار دولار لأوكرانيا، بينها أكثر من 15 مليار دولار من بريطانيا.

المصدر: فرانس برس

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