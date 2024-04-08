الحكم على الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز بعد اعتدائه على صديقته السابقة

صدر حكم بإخضاع الممثل الأمريكي جوناثان ميجورز للمراقبة، متجنبا عقوبة السجن يوم الاثنين لاعتدائه على صديقته السابقة في قضية أخرجت مسيرة النجم الواعدة عن مسارها.

وكان جوناثان ميجورز نجم فيلم "كريد 3" وأفلام أخرى البالغ من العمر 34 عاما، قد واجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام بعد أن أدانته هيئة محلفين في مانهاتن في جنحة اعتداء في ديسمبر.

كما أمر القاضي مايكل غافي، ميجورز بإكمال برنامج تدخل شخصي مدته 52 أسبوعا، والاستمرار في الخضوع للعلاج النفسي.

وعقب قرار الإدانة، استبعدته على الفور شركة "مارفل ستوديوز" التي اختارته لتأدية شخصية كانغ، وهو الدور الذي ينظر إليه على أنه الشرير الرئيسي في أفلام وبرامج تلفزيون إمبراطورية الترفيه لسنوات قادمة.

وتعود الإدانة لمشاجرة شهر مارس، حيث اتهمته صديقته آنذاك غريس جباري، بمهاجمتها في المقعد الخلفي لسيارة يقودها سائق، قائلة إنه "ضرب رأسها بيده المفتوحة، ولوى ذراعها خلف ظهرها وضغط على اصبعها الأوسط حتى كسر".

Actor Jonathan Majors has been ordered to complete a yearlong counseling program but avoided jail time today. He also has to continue with the mental health therapy his lawyers say he’s been participating in. Majors also has a no contact order against his lying ex girlfriend,… pic.twitter.com/MPsx2fvpgM — Daphne (@celebriD) April 8, 2024

وأوضح ميجورز أن "الراقصة البريطانية البالغة من العمر 31 عاما هي المعتدية، حيث دخلت في نوبة غضب شديد بعد قراءة رسالة نصية من امرأة أخرى على هاتفه". مؤكدا أنه "كان يحاول فقط استعادة هاتفه والتخلص من قبضة جباري والهرب".

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المصدر: RT + "أ ب"