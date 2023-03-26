القبض على ممثل أمريكي بتهمة التحرش الجنسي في نيويورك (صورة)

أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال الممثل جوناثان ميجورز في نيويورك بتهمة الاعتداء والتحرش الجنسي.

وذكرت شرطة نيويورك أن ميجورز نجم فيلمي "كريد 3" و"ذا آنت مان آند ذا واسب: كوانتومانيا" اللذين صدرا مؤخرا، تورط في نزاع منزلي مع سيدة تبلغ من العمر 30 عاما.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك في بيان: "أبلغت الضحية الشرطة بتعرضها للاعتداء.. وألقي القبض على الممثل الشاب البالغ من العمر 33 عاما.. أصيبت الضحية بجروح طفيفة في رأسها ورقبتها وتم نقلها إلى مستشفى المنطقة وحالتها مستقرة".

وأكد المتحدث باسم شرطة نيويورك لوكالة "أسوشيتد برس" أنه لم يعد محتجزا لدى الشرطة اعتبارا من ليلة السبت.

ونفى المتحدث باسم ميجورز ارتكاب الممثل أي مخالفات، وقال في رسالة للوكالة يوم السبت: "لم يرتكب أي خطأ.. نتطلع إلى تبرئة اسمه وتوضيح هذا الأمر".

وأعلنت محامية ميجورز، بريا تشودري، يوم الأحد، أن موكلها ضحية مشاجرة مع امرأة يعرفها، وألقت باللوم في الحادث على المرأة التي تعاني "أزمة عاطفية".

وقالت تشودري إن هناك أدلة تبرئ ميجورز، بما في ذلك لقطات مصورة من السيارة التي وقعت فيها الحادثة، وشهادة من السائق وآخرين ممن شاهدوا المقطع وسمعوه، والأهم من ذلك، بيانان مكتوبان من المرأة تنكر فيهما هذه الادعاءات.

Globallookpress

المصدر: أ ب